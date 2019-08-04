與郭台銘、王金平組鐵三角？ 柯文哲：這無法回答

2019-08-04

稱下任總統不貪污就好

〔記者蔡政珉、彭健禮、林曉雲／綜合報導〕台北市長柯文哲昨在苗栗縣走透透，並在造橋鄉樂園香格里拉宴會廳演講，與粉絲見面。柯於演講中提及，從他首度參選台北市長，提出「改變台灣，從首都開始。改變台北，從文化開始」，是台灣史上首次以改變政治文化為訴求的選舉；並指以前年輕人不喜歡投票，因為垃圾不分藍綠，更直言，對下任台灣總統要求，只要不貪污就好。

郭台銘、王金平昨天見面，媒體問柯文哲，是否與兩人合作，組成鐵三角？柯笑說，這無法回答，他也不曉得兩人要見面，經媒體告知才知曉。

柯提到如果要給年輕人什麼建議？那就是「Just do it」，做就對了。他舉自己一日雙塔為例，當時也不知道做不做得到，但就是去嘗試，勉勵粉絲要有意志力並勇敢作夢。

柯文哲也提到創新為台灣唯一出路，「畢竟台灣沒有石油」。他說個人的核心價值為正直誠信、開放共享、創新卓越與團隊合作，若無正直誠信的團隊合作，就叫做「共犯結構」。

柯文哲前天受訪被問及誰最接近理想總統，他秒答「郭台銘」；柯昨解釋說，選舉是個說服過程，每位候選人都有優點、缺點，候選人於選舉過程中，要想辦法去說服台灣民眾，所以競選只是去說服別人支持。

組黨是吃便當時的發想

柯文哲宣布籌組台灣民眾黨，他坦言，組黨是在中午吃便當時的發想，但「我連黨綱、黨章都還沒想好」，所以現在如果要收什麼身分證辦入黨的，請不要上當，屆時還是會用網路去登記。

由於台灣民眾黨黨名引發部分人士反彈，媒體詢問柯若組黨遭內政部駁回申請，會改黨名嗎？柯文哲回應，卅年前民進黨組黨時，國民黨也是百般阻礙，現在台灣經過卅年民主的努力，不應當有阻擋、杯葛等手段出現，這不是一個民主國家該有的現象，「只要是不違法的，沒有什麼理由去故意阻擋人家。」

蔡英文昨在台北受訪時回應，民進黨不會做當年國民黨的事，人民都有權利組黨，只要符合法律規定，主管機關不會阻擋人民組黨。

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