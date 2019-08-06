都失意政客投靠？柯P稱2014：很多人從馬路撿來還是贏

台北市長柯文哲（左）6日接受POP RADIO 節目主持人邱明玉（右）專訪，暢談組黨議題。正巧柯文哲生日，主持人邱明玉在專訪後獻上壽桃祝賀。（記者羅沛德攝）

2019-08-06 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲籌組的「台灣民眾黨」在今（6）日成立，談到許多人認為投靠者都是「失意政客」時，柯文哲表示，2014年選台北市長，也是民進黨沒選才輪到他，當時別人也笑他們是流浪狗的部隊，「但是還是打贏啊」；柯文哲也說，當時團隊「很多人從馬路上撿來的」。

綜合媒體報導，柯文哲今日接受POP Radio「POP搶先爆」節目主持人邱明玉專訪。他表示，2020立委選戰中，不分區立委才是主力，將提好提滿34席次，至於區域立委選戰就是盡力而為，用途只有兩種，一種是選上，另一種則是「讓他人落選」。

被問及民眾黨的投靠者是否都是失意政客時，柯文哲說，2014年選台北市長，也是民進黨沒選才輪到他，當時別人也笑他們是流浪狗的部隊，「但是還是打贏啊」；柯文哲也說，當時團隊「很多人從馬路上撿來的」。不過，柯文哲也提到，前台北市議員童仲彥與前新北市議員李婉鈺如果要入黨，確實要考慮一下。

綜合媒體報導，柯文哲已不是首次這樣稱呼自己的團隊。過去柯文哲受訪時，曾稱自己選舉用的都是「邊緣人、二軍、路上撿來的」，更自豪自己用二軍打敗2014年國民黨推派有經驗的一軍，表示該場選舉是「流浪漢加流浪狗打贏的」；2015年也曾出版《翻轉選戰的流浪狗團隊：柯文哲核心幕僚談勝選關鍵》一書。

柯文哲2014年競選團隊包括總幹事姚立明、政黨平台秘書長李應元、募款委員會會長張富美、總文宣林錦昌、政策總監張景森、發言人簡余晏、文宣策略張益贍、競選顧問洪智坤、辦公室主任蕭亞譚、網路部主人戴季全、婦女後援會總會長紀政、婦女會員會顧問李文英、組織部幹部藍世聰、媒創主任李厚慶、選戰策略顧問許龍駿、民間社團整合謝明達、工商團體整合劉世偉、政策部主任李博榮、發言人林鶴明、文宣黃大維、葉之邑、林聿禪等人。

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