柯P組黨》謝龍介估若拚10席立委可能提名30人 目標鎖定...

2019-08-03 16:03

〔記者王捷／台南報導〕柯文哲要組「台灣民眾黨」還傳出要拉郭台銘一起吸票，國民黨台南市黨部主委謝龍介認為，柯文哲在台北市長任內，吃過太多民進黨新潮流的虧，如果一旦成立「郭柯配」，會影響2020大選，而且會主攻新潮流，由於台南新潮流的席次多，最大的攻擊目標可能是在台南，在國民黨、民進黨與民眾黨「三腳督（三足鼎立）」的情況下，國民黨會有機會勝出。

對於主攻新潮流的說法，謝龍介聽說柯文哲豪言要拿下10不分區立委，他認為柯文哲要拿下10席就要提名30人，但柯文哲是否有這麼多能量？謝龍介認為也許柯文哲有辦法。

如果柯文哲的目標不是不分區立委，要拿下10席立委，謝龍介認為，如果柯文哲一旦有動作，就會是全國性的行動，而台南的新潮流立委、市議員比較多，不會因為前行政院長賴清德離開而變得弱勢，柯文哲目前資源不足，不可能在全國都提名立委，因此較可能目標會是在台南。

謝龍介說，新系在全國相當團結，因此較沒有警戒心，柯文哲加入選戰，國民黨的台南立委候選人會有機會拿下席次，因為柯文哲會吸引綠營選票，同時今年也是民進黨較為弱勢的一年，柯文哲的策略可能會有2個，一個是選民眾黨候選人容易當選的選區，另一就是可以把現任立委拉下來的選區，兩個都可以為柯自己的未來選戰布局。

不過，針對郭台銘如果跟柯文哲組「郭柯配」是否會影響到藍營選票，謝龍介認為，民意是隨時都會變動，但郭不太可能會與柯文哲配合，如果無法聯合郭台銘，他判斷柯仍會出擊，高雄市長韓國瑜目前也積極尋求郭台銘合作，但是還需要互相磨合。

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