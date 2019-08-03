柯文哲組「台灣民眾黨」 柯粉俱樂部是骨幹

2019-08-03

〔記者陳璟民、郭安家、黃欣柏／台北報導〕台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，據了解，他與智庫、顧問、幕僚群，幕後擘劃創黨細節、黨務方針，並廣邀或推薦理念相同人士參加，柯粉俱樂部義工群則是執行骨幹，目前約有一百五十位發起人，將於八月六日上午在台大醫院國際會議中心，閉門召開創黨相關會議，討論通過黨綱、黨章等，最重要的是推舉首任黨主席，「可能就是柯文哲」，中午由柯公開演說，宣告台民黨誕生。

柯粉俱樂部發言人林珍羽表示，台民黨緊鑼密鼓籌備成立，六日上午預備會議、發起人大會等法定流程，內政部派員列席，會中表決確認黨綱、黨章、黨旗、黨徽等，中午十二點到下午兩點舉行創黨大會，由於當天也是柯文哲生日，預料柯粉、黨員會熱情祝福。

黨名惹議 內政部：會審慎認定

「台灣民眾黨」名稱與日治時期民主運動先驅蔣渭水成立的團體相同，引發爭議。內政部政務次長陳宗彥昨表示，確實收到蔣渭水文化基金會等團體的抗議，由於台灣民眾黨在歷史上有一定的地位和意義，內政部對本案會審慎認定。

林珍羽則說，蔣渭水於一九二七年創立的「台灣民眾黨」，在一九三一年被日本殖民政府強制解散，「我們跟現在的政黨沒有撞名的問題」，但內政部會不會考量歷史上的「台灣民眾黨」是台灣人的第一個政黨就不曉得了。

至於參加台民黨的名單，前台聯立委黃文玲力挺柯文哲組黨；黃說，她是柯爸柯媽的乾女兒，對柯組黨樂觀其成。

親民黨台北市議員林國成表示，目前尚未決定，但與柯理念接近，他不排斥加入，「不管是選舉或不分區，都願意」；被國民黨註銷黨籍的台北市議員鍾小平也表態願意加入。

前新北市議員李婉鈺說，與柯團隊有聯繫，她有政治實務經驗與高戰鬥力，如果柯需要她一起打天下，她願意參加台民黨，預計在中元節左右做出決定。

前台北市政府都發局長林洲民透露，柯曾透過幕僚邀請加入台民黨，擔任不分區立委，但市府處理大巨蛋案不符合公平正義，甚至改變社會住宅政策方向，跟他當初加入市府的理念完全不同，所以不會答應邀約。

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