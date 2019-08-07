預言民眾黨將泡沫化 林宜正：柯P就是一隻憤怒鳥

2019-08-07 11:50

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市長柯文哲昨成立「台灣民眾黨」，意圖揮軍國會，爭取最多國會席次；對此，台灣制憲基金會執行長林宜正直言，創黨是該黨聲勢的最高峰，也是泡沫化的開始；林斷言，若柯選總統，政黨投票率不超過15％，若柯不選，則天花板是10％，區域立委則一席難求；林說，柯不能控制情緒，就是一隻「憤怒鳥」。

台灣制憲基金會今發布「最新制憲、兩岸關係與2020總統大選」民調記者會，會議由基金會民調委員會召集人李明峻教授主持，趨勢民調公司總經理吳世昌說明民調結果，基金會執行長林宜正擔任與談人，最後由董事長辜寬敏總結。

林宜正表示，2014年他協助柯文哲參選市長，當時他擔任組織群總幹事，對於柯組建「民眾黨」，就他的觀察，昨天成立是該黨（聲勢）的最高峰，也是泡沫化的開始，若柯參選總統，民眾黨政黨投票率不超過15％，若柯不選總統，天花板則是10％，區域立委部分，他則斷言將「一席難求」。

林宜正指出，柯作為創黨者也是黨主席，目前看起來，政黨就是一人黨，昨天很多媒體關注民眾黨成立，用的語法是「未來可能成為一人黨」，但他認為不是，該黨至始至終就是一人黨，成立目的是替柯保留政治溫度，尋求政治出路。

林宜正分析，柯昨天建黨時，111位創黨黨員的屬性分為三種，第一種是柯的影子，例如柯的市政顧問蔡壁如；其次是柯的「應聲蟲」，所有的市府團隊參與建黨，成為創黨黨員；最後則是柯的「鐵粉」，也就是不論柯做何事，毫無條件支持，這就是民眾黨的組成，把普世價值做為中心思想。

林宜正說，不管哪一個機構做總統大選民調，都會納入潛在的人選柯文哲，這是常態，柯為何認為是針對他，是否有「被害妄想症」？柯常形容自己是獅子、老虎，卻常控制不了自己的情緒，「他就是一隻憤怒鳥」，若我們不能把柯這個人的真實面貌解析給台灣人民看，柯將成為未來台灣政治的大災難。

辜寬敏表示，民主時代，政權是人民投票決定，現在柯又來一個政黨，個人的政治威望若超過國家利益，那是一個非常嚴重的錯誤，柯也好，韓也好，韓當選時聲勢不得了，但他不客氣地跟媒體講，「看不起這個人」，想競選總統，要看看有沒有那個資格。

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