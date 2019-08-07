童仲彥、李婉鈺當民眾黨立委？柯文哲：我看這困難了

2019-08-07 10:35

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨天正式成立台灣民眾黨，並在媒體專訪中提及要將不分區立委席次提滿34席，因為不想重蹈時代力量的錯誤；對此，柯文哲今天上午主持士林區里長座談會前受訪解釋，上次時代力量在不分區提名的戰略錯誤，提名6席，民進黨在最後階段就放出「投給時代力量都浪費，他門票已經夠了」，當時民調衝很高，一度衝到10幾%， 大家一聽「對啊」，超過也沒有用，就轉投給民進黨，加上有男女比例的問題，現在一有人退黨就不能遞補。

柯還問：「所以現在時代力量黨團解散了沒？」聽到記者回說「還沒」，柯竟脫口「快了啦！」如果黃國昌再不幹，黨團就解散了，因為要滿3個才能組黨團啊，現在高潞·以用去掉，剛好3個，再一個退出，就解散了；不過也不要說什麼取代時代力量，他也不曉得，「再講嘛！」

媒體追問，設定幾席作為黨的目標？柯坦言，昨天才說要開始找人，但因為還要等內政部的核定下來，才能正式招黨員，還有募款帳戶什麼的，還有一個月的時間，看網站怎麼設立。

柯在昨天的專訪中還提到，提到區域立委一個是要贏的一個是要讓別人輸的，讓別人輸的意圖是什麼？柯今天說，這意思是至少要有這種實力啊，如果提名一個人來幫人墊背這也沒有什麼意義，會變成純粹就是為了提滿而提名。

至於民眾黨立委的條件？柯回應，就像有人在問說將來市長的接任人選，我說要先選得上啊，一樣嘛，總是要有能力選上，或是他有能力可以影響選舉結果，這條件下，再看說這人到底行不行。

至於童仲彥、李婉鈺行不行，柯呵呵笑說，「哇！我看這困難了」但還是一樣啦，還是用科學數據，如果連前面兩個條件都不符合，後面都不用討論了。

柯也直言，自己的人氣若要轉移到其他人身上，推區域立委「真的比較難」，若是不分區的話，就要很清楚這就是柯文哲的意志在立法院，且還是要找專業人士，開始對台灣這種中央政府的資訊，重新做一個整理，「立法院不應該是利益的糾結場所」，應當要建立一種專業文化，他認為這樣就可以轉移了。

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