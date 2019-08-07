台企聯稱「中共代理人」修法是綠色恐怖 姚人多：不需多慮

2019-08-07 15:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國台商組織全國台企聯昨天發表聲明「強烈譴責民進黨製造綠色恐怖，讓台商回不了家」，他們稱，政府推動修法、增訂「中共代理人」條款，不少台商擔心「躺槍中招」，海基會副董事長兼秘書長姚人多今天在臉書表示，他拜託所有台商朋友，不需多慮。而對於修法，他表達三點建議原則，即修法過程要讓台商「放心」、對台商要有「信心」、台商要相信海基會的「決心」。

姚人多說，下個月就是中秋節，今天是七夕情人節，他要特別分享一個廣東台商的故事。洪榮宏有一首歌叫「望月想愛人」，有一年中秋節，沒有回台灣的台商們在中國大陸舉辦中秋晚會，其中有一個會長上台唱了這首歌。唱著唱著，唱到「但是我惦在他鄉，只有忍耐」的時候，台上台下一兩百大男人哭成一片。這個真實的小故事透露一個重要訊息，「台灣是他們的家，他們想家，他們愛家，他們不會做傷害家的事。」

姚人多表示，海基會每天實際站在第一線接觸台商，為他們發聲乃職責所在，不為他們發聲才是怠忽職守。所以，對於所謂「中共代理人」的相關修法，他想以海基會秘書長的身分表達三點建議原則。

一、修法過程要讓台商「放心」。要充分徵詢意見、完整討論、合憲合法，特別是規範的對象以及規範的行為要明確化。基於國家安全，相關修法或有其必要性，不過，在修法過程中，應該站在廣大台商的立場來思考，免除他們的疑慮及不安。

二、對台商要有「信心」，絕大多數台商只想規規矩矩做生意，不會去當中共的政治代理人。台商都是愛台灣的，他們為兩岸經濟發展做出貢獻。中國大陸的制度與台灣不同，台商人在異鄉，或多或少會有為難之處。這一點，台灣社會應該要理解。

三、台商要相信海基會的「決心」。海基會作為台商的娘家，支持台商、為台商發聲的立場始終沒有改變，我們會繼續為台商權益努力。

陸委會昨已公開表示：「政府研究中的「禁止中共政治代理人法」，與商業實務上行之有年的商業代理無關，不會影響正常的商務運作，也不會有限制中國大陸台商投資經營及權益的問題，更沒有入罪台商的問題」。

姚人多指出，這是一個好的開始，他拜託所有台商朋友，不需多慮。他相信一定有一個方法能兼顧國家安全、民主防衛、言論自由、及台商權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法