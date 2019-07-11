23家網媒轉貼中媒批小英 府：紅色滲透證明修法急迫性

2019-07-11 18:26

〔記者李欣芳／台北報導〕中國國台辦旗下的「中國台灣網」，日前發表「今日蔡當局霸道拔『管』，明年民眾輕鬆拔『蔡』」文章，被23家台灣網媒全文轉貼，總統府發言人丁允恭今天傍晚表示，23家台灣網媒同步照抄中國官媒、對政府不實打擊的現象，證明這樣的威脅確實存在，而且影響甚鉅。今天的「紅色滲透」事件，正證明修法的必要性與急迫性。

蔡英文總統日前表明，立法院下一個會期要完成「中共代理人」的修法，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。

丁允恭表示，不友善境外勢力對媒體及社會的滲透，構成對民主政治的傷害，並進而危及國家安全，這是目前世界民主陣營國家所共同面對及深切關懷的議題，尤其台灣在面對中國侵略威脅的第一線上，更是首當其衝。今天23家台灣網媒同步照抄中國官媒、對政府不實打擊的現象，證明這樣的威脅確實存在，而且影響甚鉅。

丁允恭說，因此，蔡總統提出要為台灣建構「民主防護網」，正是因應這樣的情勢，政府也已經進行一連串的立法工作，諸如兩岸條例、國安法、國家機密保護法、刑法等法律的修正，以阻絕中國透過資本滲透、媒體滲透、網路滲透等手段，擾亂台灣社會，製造社會紛擾，危害民主體制正常運作。

丁允恭指出，近日我們又推出兩岸條例再度修正、禁止「中共代理人」的法案，其中包括禁止台灣人民、法人、團體或其他機構與中國大陸黨、政、軍機關（構）及相關團體或其代理人從事危害國家安全之政治宣傳，今天的「紅色滲透」事件，正證明修法的必要性與急迫性，也呼籲部份政黨與政治人物，不要再為了本身的政治利益，對法案大加抹黑誤導。

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