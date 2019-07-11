台20餘家網媒同步轉貼中媒批蔡文章 陸委會：「中共代理人」修法可規範

2019-07-11 17:31

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於中國國台辦旗下的「中國台灣網」，日前發表「今日蔡當局霸道拔『管』，明年民眾輕鬆拔『蔡』」文章，被20餘家台灣網媒全文轉貼，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會表示，立法院下會期將就「兩岸條例」有關「禁止中共代理人」、廣電三法優先審議，以強化民主防衛機制。

該篇文章稱，「今日蔡當局如此蹩腳霸道拔『管』，明年民眾將輕鬆拔掉蔡英文，以終止民進黨在台灣的胡作非為。」上述文章隨即被「指傳媒」、「亞傳媒」、「民生報導」等知名度極低的台灣網媒全文刊登。

對於「禁止中共代理人」相關修法，邱垂正解釋，近年中國以「銳實力」對民主社會進行滲透與分化，美國、澳洲等先進民主國家，為反制境外勢力滲透、分化，紛紛制定「反滲透法」、「外國代理人法」等法律，這已是國際的趨勢。

邱垂正指出，「習五條」今年初提出後，加大對台統戰、滲透力道，並利用台灣民主自由開放的社會環境，透過各界人士強力為其進行政治宣傳，以達混淆視聽、分化台灣社會並破壞我國政治秩序之效果。台灣站在中共「銳實力」威脅的最前線，為因應中共企圖消滅中華民國的新型態統戰作為，參酌國外立法例，推動「禁止中共代理人」相關法制，有其正當性、必要性及優先性。

邱垂正解釋，現行「遊說法」、「政治獻金法」、「公職人員選罷法」等相關法律，已明文禁止中國從事相關活動，但對於透過「代理人」來進行這些違法活動的相關規範卻付之闕如，因此，基於規範填補的完整性，並參酌國外立法。

民進黨團提出兩岸條例有關「禁止中共代理人」修法草案；而針對防制境外勢力滲透，時代力量黨團及外界也有提出相關修法草案。邱垂正說，陸委會將配合民進黨團所提的修正草案，並支持未來在相關的法律，也應將其他境外代理人納入規範。

邱垂正說，行政及立法部門後續將共同推動合法、合憲且可行的法案，在未來立法形成過程中，政府也會廣泛聽取學者專家與社會各界意見，確保自由民主憲政體制及社會經濟的正常運作，捍衛國家主權與安全，兼顧保障人民的基本權利。

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