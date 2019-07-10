「中共代理人」修法影響董監事？海基會：修法明確後再瞭解

2019-07-10 17:28

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統蔡英文要推動「中共代理人」修法，海基會的董監事多為在中國有重大投資的台商，未來海基會結構是否受影響？海基會副秘書長兼發言人蔡孟君今天在例行記者會表示，等相關修法較為明確後，再來瞭解。

蔡孟君說，相關修法還在立法院內政委員會審議，其實各方各界、往來兩岸的台灣民眾，對這項修法高度關注，我們也會適時把修法資訊提供給台商與台生，不過，未來適用哪個類型與狀況，還需要視立法院修法的討論。

蔡孟君指出，長期以來，海基會董監事對海基會發展有重大的貢獻。而法律會有原則性規範，適用於個案的狀況，要看相關修法較為明確後，才能做進一步討論，現在透過暗示或指涉特定人、個案，「可能還沒辦法推展到這地步」。

台北市長柯文哲上週在出席台北上海雙城論壇致詞時，指該論壇「目前是兩岸間唯一的正式溝通平台」，蔡總統強調，兩岸事務是中央的職權，而中央唯一的授權機構就是海基會。

對此，蔡孟君強調，海基會是依照「兩岸人民關係條例」規範，接受政府授權委託兩岸事務，並進行相關的溝通協商交流，具有不可取代性，「唯一一家、別無分號」，現狀是這樣，未來也不會改變。

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