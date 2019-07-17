「中共代理人」修法民調兩極 學者：應釐清疑慮

2019-07-17 16:35

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院民進黨團擬於下會期推動「中共代理人」修法，引發相關討論；根據最新民調，有4成4民眾支持修法，不過也有4成1不贊成；學者專家指出，修法是針對威脅主權及國家尊嚴，涉及叛國、賣國行為，而非一般代理，這部分陸委會應澄清民眾疑慮，除了尋求社會共識，在法律構成要件上也要更清楚明確。

針對「中共代理人」修法，民進黨團總召柯建銘提案指出，鑑於中共從未放棄武力犯台，近年更全面加強對我統戰、滲透，企圖不戰而併吞台灣，再加上近年兩岸異常交流情形頻生，中方藉交流之名收買攏絡我人員，透過代理人危害我國安與社會安定，或為其從事政治宣傳者比比皆是，為維護國安，因而提案修法。

柯提案增訂，禁止台灣人民、法人、團體或其他機構為中國黨政軍機關、相關團體或其派遣人的代理人，危害國安或社會安定；且不得接受指示或委託，從事危害國安的政治宣傳，及出席或參加中方所舉辦，或與中方共同舉辦的會議，發表危害國安的決議或聲明。最重處3年以下徒刑或併科500萬元以下罰金。

根據兩岸政策協會就「中共代理人」修法的民調結果顯示，非常贊成有26％，還算贊成有18.5％，不贊成16％，非常不贊成25.4％，換言之，有44.5％民眾贊成，41.5％不贊成，呈現意見兩極的狀況；其中，政黨傾向為民進黨者，贊成65.9％、不贊成28％，政黨傾向為國民黨者，贊成26.8％、不贊成61％，對比強烈。

兩岸政策協會理事長譚耀南表示，針對「中共代理人」修法，根據民調結果，支持與反對的比例接近，換言之，在社會上還需要更多的釐清與討論，呼籲提案修法的立委，能夠在重要法律條文的構成要件上，尋求社會共識，更清楚明確。

台灣民主基金會副執行長顏建發指出，蔡政府對兩岸關係的作法，接下來要更強調執行面，要討好中國是不可能的，很多朋友認為，民進黨應該要跟中共談一談，但如果連我們民間學者都去不了，那怎麼談。

顏建發說，針對「中共代理人」修法，指的是政治上威脅主權及國家尊嚴，涉及叛國賣國，而非一般代理，陸委會應澄清民眾疑慮。

本次民調於7月15日、16日進行，成功訪問1077位成年人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.99％。調查以台灣住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。

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