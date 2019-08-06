台企聯稱綠色恐怖 陸委會：中共代理人法沒有入罪台商問題

2019-08-06 21:34

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國台商組織全國台企聯今天發表聲明指出，政府推動修法、增訂「中共代理人」條款，不少台商擔心「躺槍中招」，對此，陸委會指出，政府研究中的「禁止中共政治代理人法」，與商業實務上行之有年的商業代理無關，不會影響正常的商務運作，也不會有限制中國大陸台商投資經營及權益的問題，更沒有入罪台商的問題。

全國台企聯今天下午發表聲明「強烈譴責民進黨製造綠色恐怖，讓台商回不了家」，聲明稱，近期台灣即將修法、增訂所謂「中共代理人」條款，按照目前修法意見，不得與中國有關機構接觸，甚至參中國陸舉辦的會議；台企受到中國獎勵或支持也可能違法，被定為「中共代理人」，隨時可能被處罰金或判刑，可謂「危言聳聽，恐怖籠罩」。

對此，陸委會表示，近年中共以「銳實力」對民主社會進行滲透與分化，這是舉世公認的事實，美國、澳洲等先進民主國家，為反制境外勢力滲透、分化，已制定反滲透法、外國代理人法等法律，這已是國際的趨勢。面對中共近年加強對我進行統戰、滲透，並透過代理人積極在台營造統戰氛圍，已危害我國家安全與社會安定，推動「禁止中共政治代理人」相關法制，有其正當性、必要性。

陸委會說，鑒於部分民眾對於相關法案內容尚存有疑慮，朝野各界對於立法方向、規範態樣亦有不同意見，社會輿論也還在形成共識的階段，在未來立法過程中，將持續彙整專家學者及各界意見，並努力與社會大眾進行溝通，以使修法達到「合憲合法」、「完善可行」、「明確嚴謹」的目標，讓國家的民主防護網更為完整，維護我國家安全及人民福祉。而我政府在未來立法過程中，會重視台商的建言，建立共識，並加強相關溝通說明工作。

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