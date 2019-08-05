回應柯批小英 總統府：不是正面力量、政治文化倒退

2019-08-05 13:45

〔記者蘇永耀／台北報導〕台北市長柯文哲今日重批蔡英文總統雖沒有貪污，「但妳旁邊的每個人都貪污啊」。對此，總統府回應，柯市長身為首都市長，任意用言語指控他人，這不是正面力量，這是政治文化的倒退。

總統府發言人黃重諺表示，我們理解柯市長一向講話的風格，但是貪污指控極為嚴重，總統府必須嚴正立場聲明，就像柯市長常說的「有多少證據說多少話」，懲治貪污人人有責，若有證據請向司法單位舉報，司法單位也會嚴查到底。若沒有證據，請柯市長應公開向社會釐清。甚至有許多總統幕僚在柯市長的指控下被誤解，柯市長也應該表示歉意。

黃重諺表示，不管是總統或者市長，身為政治人物都必須被社會檢驗，不管是柯市長關心的機場航廈案，或者是立委關心的大巨蛋案，都應該同樣接受社會檢驗，但開地圖砲污指總統身邊的官員或公務員，是必須肩負法律責任的。民主政治應該正面發展，有貪污就檢舉，讓司法嚴查，若沒有證據，柯市長身為首都市長，任意用言語指控他人，這不是正面力量，這是政治文化的倒退。

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，明將舉辦創黨大會，他今日表示，我們都希望台灣好嘛，自己2016是支持蔡英文的，但是「妳怎麼把國家搞成這樣子，「妳（指蔡英文）沒有貪污，但妳旁邊的每個人都貪污啊」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法