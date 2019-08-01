「台灣是台灣人的台灣」 蔡英文臉書暗酸柯文哲？

2019-08-01 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕今（1）日是「原住民族日」，總統蔡英文稍早在臉書發文表示，今日也是台灣原住民族正名25週年紀念日。從1994年到今天，原住民族權利的進展雖然曲折，不過終究持續往前，「既然台灣是台灣人的台灣，那毫無疑問更是台灣原住民族的台灣」。

蔡英文臉書貼文中提及的「台灣是台灣人的台灣」一語出自日治時期民主先驅蔣渭水生前名言，台北市長柯文哲今天也正好宣布組黨，而且將採用蔣渭水當年創立的「台灣民眾黨」名稱，有網友認為，總統是在暗酸柯文哲用了與蔣渭水相同的「台灣民眾黨」黨名一事。

蔡英文貼文中提到具歷史意義的今日，她說，僅僅在25年前，從憲法到所有政府機關的用語，都用帶有歧視意味的「山胞」來指稱原住民族人，直到原運前輩發動正名，經過長期抗爭和社會辯論，才終於在1994年8月1日，透過修憲讓「原住民」的稱呼受到政府全面承認。

蔡英文指出，這三年，我們逐步實現當年族人辛苦倡議的5點訴求，第1，於總統府成立原轉會，和族人一起釐清歷史真相；第2，通過「原住民族語言發展法」，投入資源傳承族語；第3，全面翻修「原住民族教育法」，加強多元文化教育；第4，修改「山坡地保育利用條例；第5，啟動部落自主管理自然資源試辦計畫。

蔡英文最後強調：「我會和所有族人朋友一起繼續努力，讓原住民族的觀點踏實扎根在台灣社會的不同角落。」她最後分享2句族語：Aray（阿美語的謝謝）、Masalu（排灣語的謝謝）。

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