嗆鄭運鵬良心不見 柯P還批蔡英文身邊都是貪污的人

2019-08-05 12:12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，明將舉辦創黨大會，他昨先在臉書提到，組黨就是扛起改變政治文化的責任，讓藍綠過去30年搞垮台灣的事不再發生，並稱例如第三航廈一再流標，就是一個政治力介入重大建設、導致台灣空轉的例子。民進黨桃園立委鄭運鵬隨後發文駁斥，指出桃機第三航廈是因為設計施工難度太高才流標，是「技術和成本問題」，並反問柯文哲「大巨蛋等5大弊案，是什麼力介入？」

對於鄭運鵬隔空開砲，柯文哲今受訪也不客氣回嗆，指鄭也是念台大土木系畢業的，「不要政治做到最後，良心都不見了。」

柯文哲還說，鄭運鵬也是高知識份子，人家批評你，要回去深刻反省，我們都希望台灣好嘛，自己2016是支持蔡英文的，但是「妳怎麼把國家搞成這樣子，「妳（指蔡英文）沒有貪污，但妳旁邊的每個人都貪污啊」。

柯文哲說，預算是這樣子，就不要設計成更大的，明明錢就不夠。以北藝為例，你們如果設計一個東西，原來磁磚還有台規、歐規，結果北藝裡面都用歐規，布幔什麼也是歐規，這合理嗎，神經病，到時候需要怎麼維修，這就是在綁特定團隊，需要這樣子嘛，這就是國家最大問題。

柯文哲說，5大案自己在當市長的時候很喜歡罵，現在不喜歡罵，是因為罵也沒有用，趕快解決。

柯文哲隨後話鋒一轉，痛批遠雄如果不是有本事在內湖蓋工業宅，怎麼敢這樣子蓋大巨蛋，新北市前市長許智堅不是去新北市當副市長才貪污的，他在北市當都發局長就貪污了，大彎北段整個亂光光，如果自己一開始就擺出一副要追究的樣子，到現在也無法檢討、解決問題。

柯文哲說，慢慢的，這個國家不需要指出問題、發現問題的人，而是要解決問題的人，像是社子島禁建49年，如果不是自己這種個性的人，怎麼解決，這個一定要設法解決掉，環南市場、第一果菜魚市場也是一樣，外面有很多違反土地分區的業者，都要面對啊。

媒體追問何謂蔡英文身邊都是貪污的人，是指什麼？柯文哲僅冷笑一聲說，晚上call in節目去討論吧。

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