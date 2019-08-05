被中客批「亡國佬」 韓：現場2萬9998人支持韓國瑜

2019-08-05 12:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜上週六在桃園進行參香之旅，遭中國遊客與妻子比「倒讚」手勢、還嗆「亡國佬！」韓國瑜今指出，現場約有3萬人，其中2萬9998人支持韓國瑜，應該請特定媒體報導一下，這才公平。

韓國瑜到桃園展開參香之旅，尚未抵達桃園景福宮前，現場經擠入大批支持者，但有一名來自中國的男遊客與妻子狂比「倒讚」手勢，還嗆聲「看看香港吧、中國人受到的苦難，就是台灣未來的命運，台灣再這樣下去，是葬送台灣自己」。

除頻頻對韓國瑜比「倒讚」，女子更是情緒激動大罵「韓國瑜去國台辦下跪，好意思啊」，一旁男子則嗆聲「看看香港吧！亡國佬！」，還說「你們看三？」

韓國瑜今被問及此話題，先請媒體想想當天造勢場合有多少人出席？大概3萬，其中2萬9998人的聲音、跟他們的想法，是不是有關的媒體應該注意。

他質疑特定媒體黑韓、抹韓已經習慣，所以一定會找一到兩個聲音，但旁邊有2萬9千多個聲音，好像完全看不見，這公平嗎？

他覺得這一點、全國民眾要看清楚，重申3萬人中有2萬9998人強力支持韓國瑜，中間突然冒出兩個不同的聲音，卻這麼誇大的報導，能不能請這些特定媒體報導一下2萬9998人的聲音，這樣才公平。

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