與柯合作符合前提？卓榮泰：那要問他本人

2019-08-05 11:07

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對民進黨是否可能與台北市長柯文哲將組的「台灣民眾黨」合作，民進黨主席卓榮泰今受訪表示，任何政黨只要符合合作的對象都可以合作，但大前提不能改變，要以台灣利益、國家整體發展為優先。至於柯文哲是否符合這項「大前提」，卓榮泰表示，「那要問他本人。」

卓榮泰喊出「抗中保台聯盟」，希望以黨對黨結合友黨力量。卓榮泰表示，他近期會與不同黨派的負責人見面，過去也已見過好幾位，大家則比較注意他和時代力量主席邱顯智的會面。卓榮泰說，時力過去這段時間他們在處理內部的事情，過了這兩天週末，各自應該處理的比較好。本週會再約適當時間來見面。

此外，民進黨中執會本週三將通過，在甫退出時力的立委林昶佐、時力立委洪慈庸所屬立委選區，民進黨不提名。至於時力立委黃國昌所屬新北市第十二選區（金山區、萬里區、汐止區、平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區），卓榮泰說，如果黃國昌要競選連任，民進黨在這區提名的人數會是零。至於其他黨派有參選的權力自由意願，未來有機會再來談。

由於民進黨與時力尚未就明年立委選舉布局討論前，時力即在部分民進黨已提名立委之選區推出人選，卓榮泰說，民進黨會與時代力量好好談，在互相有提名選區，希望能夠有化解分散力量的可能性，這是要努力的方向。他也說，「現在沒有我們退或誰退的問題」，大家來談談如何化解可能分散的力量。

此外，針對未來總統競選總部與民進黨中央如何合作，卓榮泰說，競選過程中，競選總部絕對是重要組織，但需要全部的人投入這場選戰。以過去選戰經驗來看，總統會拜託過去在選舉當中合作有經驗的人主持競總工作。黨中央的責任，就是如何與競總做高度的凝聚。雙方間的文宣、組織、行政對口都已產生，未來會在這基礎上，雙方把各自該做的處理好。

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