避免聯想與柯文哲互別苗頭 小英明訪渭水之丘喊卡

2019-08-03 13:14

［記者林敬倫／宜蘭報導］總統蔡英文原本預計明天上午到礁溪鄉渭水之丘致意，感謝蔣渭水對台灣民主的貢獻，但因台北市長柯文哲週三宣布籌組台灣民眾黨，稱自己要完成蔣渭水先生遺志，總統渭水之丘行程1日因此臨時喊卡；宜蘭市長江聰淵說，府方為避免外界有不必要的聯想，解讀成總統要與柯文哲互別苗頭，才決定臨時取消渭水之丘行程。

總統蔡英文明日上午將前往宜蘭，先到橘之鄉蜜餞觀光工廠，進行觀光產業訪，再到員山鄉紅心芭樂果園參訪；原定規劃在蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根、蔣渭水長孫、姪女及設計渭水之丘的建築師黃聲遠等人陪同下，前往渭水之丘於蔣渭水靈前獻上百合花致意，但因為上週柯文哲宣布組黨，渭水之丘行程臨時喊卡。

協助安排行程的江聰淵說，行程早就都決定好，原本明天上午9點45分總統會抵達渭水之丘，希望在渭水先生生日前夕，感謝渭水先生對台灣民主的貢獻。

江聰淵說，但柯文哲以蔣渭水的名義宣布組黨，府方考量，為避免外界有不必要的聯想，以為總統是在跟柯文哲互別苗頭，才會臨時取消渭水之丘行程，安排其它行程取代。

江聰淵說，事情來得突然，他已跟蔣渭水的家屬溝通並致歉，已取得諒解，後續有機會，總統還是會到渭水之丘，向蔣渭水先生致意。

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