「郭柯會」有譜？蔡壁如：有在談這件事

2019-08-04 12:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕前鴻海集團董事長郭台銘回國後，與台北市長柯文哲通電話，引發外界關注。近期是否安排「郭柯會」？柯文哲幕僚、台北市政府顧問蔡壁如今天表示，雙方行程都很滿，但有在談這件事情。

柯文哲今天上午至板橋區天德宮參拜，並拜會地方人士。對於柯、郭通電話一事，蔡壁如說，她與郭台銘團隊本來就認識，打電話或line都沒有問題，平常如果郭辦有發布訊息，或者柯辦發布什麼訊息，雙方會事先講一下，有時候電話打一打老闆在旁邊，就會順便把電話給老闆交待一下，其他時間都是幕僚在聯繫。

對於柯、郭通話內容，蔡壁如表示，不記得了，有時候兩個老闆在講話，幕僚通常會稍微避一下，沒有仔細聽。

至於郭、柯是否安排會面，蔡壁如說，見面可以安排，因為市長行程很滿，郭董行程應該更滿，大概有在談這件事情。郭回國之後，她不清楚與柯有無見面，因為有時候市長晚上會消失，她也不知道。

針對組黨事宜，蔡壁如表示，昨天從苗栗回來開一次會，黨綱有點急，8月6日之前要送一版到內政部去，今天下午會再開會確認，明天就會確定。秘書有聯繫內政部，內政部表示承辦人覺得壓力很大，但是一定會依法行政。

是否邀郭台銘入黨？蔡壁如笑說，「這應該要問他（郭）吧！我無法回答」，目前雙方並沒有討論到這件事情。

成立大會是否邀請郭台銘到場參與？蔡壁如表示，她會思考一下，目前沒有製作邀請卡，但是有電子DM，讓柯粉或是好朋友想來的可以參與，至於各政黨主席或黨秘書長是否親自邀請，下午開會再討論決定。

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