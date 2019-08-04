柯讚郭董 藍委︰為自己參選搞分化

2019-08-04

〔記者陳昀／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘爭取代表國民黨參選總統失利後，脫黨傳聞不斷，外界盛傳郭、柯結盟；台北市長柯文哲被問及心目中的理想總統時，更秒答「郭台銘，毫不猶豫啊！」對此，國民黨立委昨痛批，柯是為了自己參選總統搞分化、搞破壞，相信郭還是會留在國民黨陣營。

成立政黨只為擴大影響力

對於柯文哲頻對郭台銘釋出善意，立法院國民黨團總召曾銘宗受訪時說，柯文哲明年會出來選總統，現在是為了自己選總統在搞破壞、搞分化，想把郭台銘拉過去，成立政黨也只是為了擴大自己的政治影響力、爭取立法院席次，就是在吃郭豆腐。

曾銘宗批評，柯文哲這次不選總統、下次就沒機會，再給他當四年台北市長，全國人民會更清楚他只會打嘴砲，沒辦法為市民帶來真正貢獻，像去年九合一選舉柯就差點翻船，四年後選上總統的機率更低，所以應該會現在出來選。

國民黨立委林為洲表示，團結才會贏，郭台銘無論跟誰搭配，只要競選一定對國民黨不利，因此必須想盡辦法留住郭，但解鈴還須繫鈴人，盼韓國瑜出面與郭溝通，讓郭在選戰中有適合的角色，才留得住郭；而前立法院長王金平有綿密的地方派系，也不能輕忽。

國民黨立委林奕華表示，「郭柯王」若結盟，對藍綠的選情都是巨大變數，但三人政治理念不盡相同，要如何說服選民其治國理念？恐怕會讓人覺得只是利益的結合，盼韓國瑜及黨內大老積極整合。

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