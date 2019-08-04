郭柯王結盟？郭台銘幕僚：相信所有人樂觀其成

2019-08-04 11:36

〔記者卓怡君／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘回台多日，一直未公開露面，但陸續和王金平密會，也和柯文哲通電話，外界高度關注郭台銘是否會參選總統，今日上午郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤回應，到目前為止並沒有規畫參選，至於「郭韓會」也會有，但很多事情需要時機、一個方式，還要一個過程。

有關郭柯見面，劉宥彤表示，郭董並沒有交待，雙方寒暄時有提到有機會拜訪，但目前董事長還沒有指示，劉宥彤說明，前兩天誤傳柯郭會面，但不是會面，而是郭守正和蔡璧如通電話，雙方各自拿了電話給柯市長和郭董事長，彼此短暫交談，對話內容很簡單，寒暄一下，開了一下玩笑，郭董說柯市長最近新聞很多，柯市長回說但你新聞都很大，稍微開了玩笑，郭董事長表達有聽說柯市長組黨，並有成立大會，會送花祝賀，但有事不會過去，先跟柯市長說一下。

對於郭台銘是否會加入台灣民眾黨，或脫黨參選，劉宥彤強調，到目前為止並沒有規畫要參選，也沒有入黨一事，純屬媒體臆測。

有關「郭柯王結盟」一事，劉宥彤說，大家都是大人物，都是對國家具有影響力的人，大家會面講一些富國利民的事，也不一定和選舉有關，若合作會讓國家更好，相信所有人樂觀其成，但合作不一定牽涉選舉，有關郭王會內容，因為他們兩人是好朋友，好朋友隨時通電話、見面也不需要安排，兩人會面很自然，因為他們兩人會面沒有人參與，無法回答他們到底說了什麼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法