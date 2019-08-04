傳柯、郭通電話邀入黨 柯文哲：不需要跟人家洩露

2019-08-04 10:43

〔記者賴筱桐／新北報導〕傳出前鴻海董事長郭台銘返國後，前天與台北市長柯文哲會面，郭台銘辦公室則證實雙方僅通電話。對此，柯文哲今天受訪時，不斷迴避和郭台銘通電話一事，他表示，不需要跟人家洩漏什麼東西，並爆料說，「小英的人也是每天跟我們『窸窸窣窣』」（台語，形容細碎的摩擦聲，意為咬耳朵）。

柯文哲今天至板橋區天德宮參拜，並拜會地方人士。被問到前天與郭台銘談論何事？柯文哲表示，每天底下幕僚「窸窸窣窣」，幕僚都會匯報，不一定要老闆跟老闆見面。

雙方是否通電話？柯文哲回應，每天幕僚都會匯報，所以他都知道雙方的狀況。

媒體追問，為何一直避諱兩人通話？柯文哲說，「我不需要跟人家洩漏什麼東西， 小英的人也是每天跟我們窸窸窣窣，並說郭台銘的兒子郭守正跟台北市政府顧問蔡壁如常常會發難，這也沒有什麼。

針對郭台銘辦公室發聲明指出，蔡壁如把電話轉交給柯文哲，且郭守正把電話給郭台銘，柯與郭因此通上電話。柯文哲對此強調，不用把每天的事情去跟外界揭露，大家對於台灣的前途感到憂心，這是事實，要合作不是一天講一句話就解決了。

柯文哲表示，底下的人有沒有每天talk？這有嘛！小英的人也是經常來跟我們「窸窸窣窣」、保持聯絡，台灣就這麼小，大家都有聯絡，這是事實，至於說要怎麼做，再說吧！

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