柯文哲組黨》 藍營人士坦言最擔憂「這件事」發生

2019-08-02 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲1日宣布籌組「台灣民眾黨」，引發外界熱議。對此，國民黨立委柯志恩認為，柯文哲和國民黨初選落敗的郭台銘不可能同時「一個當正、一個當副」；但最擔憂的是郭、柯合作，包括若郭台銘出來選總統，柯文哲給予支持；或柯文哲出來選，郭台銘在幕後。「這才是國民黨目前為止比較擔心的」。

1日播出的政論節目「新聞面對面」中，柯志恩表示，在近期選舉中，包括陳思宇、徐欣瑩等人的落敗，都已經證明柯文哲「能量大概就是如此」，不可能有一軍的角色出現、靠過去，「目前顯然看不到」。

柯志恩說，比較擔憂的反而是，郭台銘跟柯文哲不可能一個當正、一個當副，「因為他們兩個都是屬於正的」，柯志恩擔心兩人之間是否有合作的默契？包括若郭台銘出來選總統，柯文哲給予支持；或柯文哲出來選，郭台銘在幕後。「這才是國民黨目前為止比較擔心的」。

對此，來賓立委郭正亮也補充「最可能的是柯不會選總統」。柯志恩接續表示，然後用他（柯文哲）的方法來支持郭台銘，「所以說，這才是國民黨急於要面對的問題」。柯志恩也強調，目前國民黨中央，沒有任何一個人可以成為黨與郭台銘中間的溝通橋樑、和事佬，在郭台銘初選過程中積累的怨恨，「目前為止國民黨內沒有一個人可以在這個過程裡面，幫他做一個紓解」。

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