柯讚郭台銘是下任總統最好人選／蔡：最好的總統選項還是我

2019-08-04

〔記者林曉雲、王秀亭／綜合報導〕台北市長柯文哲宣布組黨後，指前鴻海董事長郭台銘是下任總統最好人選，總統蔡英文昨表示，她尊重柯的說法，但根據內外情勢，「最好的（總統）選項還是蔡英文」。

蔡英文昨參加「第十二屆崇越論文大賞」頒獎典禮，會後接受訪問。

柯文哲前天指出，他心中最接近下一任總統人選是郭台銘。媒體追問是否擔心郭和柯結合影響選情？蔡英文回應，她的策略很簡單，就是努力用最大的力量團結大家，不管是台灣派或中華民國派，只要堅持主權和自由民主，都要團結大家和守衛大家。針對媒體指柯文哲稱是被逼參選，韓國瑜是被動參選？蔡英文表示，台灣是民主社會，參選是自由的決定。

蔡英文也表示，台商回台投資目標原本是二千五百億元，現在已超過五千億元，對於已回台的投資，政府會用最大力量幫助他們。

蔡英文昨天也走訪台東，從中午直到晚間，一口氣跑了七個行程，距離往返將近一百五十公里。她在首站關山天后宮時，呼籲在場民眾，台灣民主自由的生活方式希望可一代代傳下去，大家要團結起來守住台灣主權，才能守住台灣的民主自由，更承諾一定要盡所有力量，讓東部民眾出入方便與平安。

拜廟訪足球隊…一天跑七個行程

蔡英文抵達台東後，直奔台東縱谷的關山聖十字架療養院，與外籍修女們話家常，隨後轉往關山鎮有一七二年歷史的天后宮參拜，並贈「慈雲廣溥」匾額。

隨後她轉赴台東市豐田國中慰問成軍三年的足球隊；緊接著趕往位在建和部落的「孩子的書屋」，慰問日前驟逝、孩子的書屋創辦人「陳爸」陳俊朗家屬。蔡英文後續轉往太麻里鄉參觀釋迦果園、知本溫泉舉行的熱氣球光雕音樂會及台東森林公園的國際原住民族音樂節。

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