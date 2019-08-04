韓被質疑拿「有薪假」選總統 高市府：週休2日無須請假

2019-08-04 11:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員黃文益質疑高雄市長韓國瑜，週六、日拚總統大選所用的假日屬「有薪假」，依法雖沒問題，但應更謙卑、且該向高雄市民說抱歉。

高市人事處表示，依照公務人員週休二日實施辦法，公務人員每日上班時數8小時，每週工作總時數為40小時，週六、日為公務人員個人時間（休假）、無需請假，也不會有超過規定的事假需扣薪情況，黃文益議員所稱之有薪假屬誤解。

黃文益透過臉書指出，記得韓市長理直氣壯的說，他不會為了參選總統而辭去高雄市長，週一至週五會在高雄市拚市政，利用週六、日拚總統，感覺是多麼名正言順、義正詞嚴的一翻話。

黃文益問，可是瑜瑜你知道嗎？你所放的假日其實是「有薪假」耶！他搬出公文舉例，以市長每月待遇19萬6320元除以每月31日，剛好就是市長若多請一天事假、要扣的薪水6333元。

黃文益直言，市長利用假日跑去外縣市兼差選總統，依法沒有問題，因為縱使是有薪假，市長一樣可自行運用，但在情感上、態度上是不是應該謙卑一點，先和高雄市民說聲抱歉，市長放的雖然是有薪假，但還是要離開高雄去拚總統！

他認為放假的目的是希望大家調整身體狀況，休息一下以利處理接踵而來的工作，如果韓市長體力超好，完全不需要休息，那要不要利用這個時間，視察一下高雄市的工程進度，去現場慰勞一下假日還在加班趕工的工程人員！

黃文益指出，原大順陸橋昨天、今天都要趕工鋪柏油，而韓市長知不知道高雄市民現在很害怕淹水？淹不淹水是不分平日、假日的。

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