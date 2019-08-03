立委競選辦成立 時力選將喊話：只要泛綠整合陳雨凡一定贏

2019-08-03 17:24

〔記者陳璟民／台北報導〕時代力量黨提名下屆立委台北市第七選區（信義、南松山）參選人陳雨凡，今天下午成立競選辦公室，黨主席邱顯智、立委林昶佐等人站台相挺；陳說，邱顯智已宣示時力支持蔡英文總統連任的立場，這開啟時力跟民進黨對話協調立委選區的新契機，希望邱了解基層對時力是支持的，要向民進黨清楚表達在信義區與南松山，「只要泛綠整合，陳雨凡一定贏。」

邱顯智表示，陳雨凡有16年律師經驗，一直在非政府組織如司法改革基金會、法律扶助基金會等服務，貢獻良多，國民黨立委費鴻泰在第七選區做太久又沒表現，費在國會堅持最保守、最反動的立場，跟陳雨凡截然不同，「費鴻泰可以休息了」。

陳雨凡表示，今天成立競選辦公室，就是告訴鄉親，她會在這裡好好打拚以贏得立委選戰，也是跟邱顯智說，時力最近發生這些事情（路線走向、林昶佐退黨等），但她最近跑市場、站路口，感受基層支持者非常擔憂，她則向支持者說明時力會繼續打拚。

她說，身為女性參選人，會努力堅強，成為最能彙集不同意見、聽取多元聲音、做好溝通橋樑的人，這也是自我期許在時力扮演的角色，她也要謝謝林昶佐帶她投身政治，她沒有後悔，不論到哪裡，都會為台灣打拚。

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