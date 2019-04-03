時力陳雨凡拚北市第7選區立委 民進黨發言人到場致意

2019-04-03 13:53

〔記者邱灝唐／台北報導〕民間司改會前執行長陳雨凡今日宣布投入2020北市第7選區（信義、南松山）立委選舉，除了時代力量黨主席邱顯智、立委林昶佐等人到場支持之外，民進黨發言人李晏榕也以「朋友」身分到場送花致意。

台北市立委第7選區選戰今日相當熱鬧，一早有國民黨現任立委費鴻泰與挑戰者、市議員王鴻薇「黨內互打」。時代力量北市黨部稍後也宣布在此選區推出陳雨凡，爭取黨內提名，希望在國民黨強勢區打出破口。而時力黨主席邱顯智、時力台北市黨部主委林昶佐、台北市議員邱威傑、林亮君都到場支持。

不過，外界好奇在該選區推派人選，是否有先跟民進黨協調，林昶佐表示，過去認識的民進黨朋友，應該知道時力有準備自己的提名作業，目前就先完成黨內提名工作，也希望爭取民進黨支持。

至於李晏榕的到場是否代表完成整合？李晏榕則說，她是以「朋友」身份前來，關於選舉的考量須由黨內選對會決定，該區屬於艱困選區，確定採徵召，但人選尚未討論。

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