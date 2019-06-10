用流行歌詞嗆韓「不知道」 陳雨凡：實在令人擔憂

2019-06-10 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕參選台北市信義南松山立委的律師陳雨凡在臉書上開嗆韓國瑜對反送中遊行的說法，並用五月天知名歌曲《溫柔》的歌詞，「不知道，不明瞭，不想要」暗諷韓國瑜的無知，網友也留言接龍下去，互動十分有趣。

高雄市長韓國瑜9日在划龍舟活動結束後，面對媒體問對到香港反送中遊行的看法，韓國瑜快速答道「我不知道，我不曉得」，此「八字箴言」也引起各界的批評與不滿。陳雨凡在臉書「陳雨凡 信義南松山」表示，韓市長亡羊補牢提出的六點聲明，「仔細一看，不難發現韓國瑜對「一國兩制」、中港台關係的理解、自由民主法治的價值與堅持，程度都相當低下。」。

陳雨凡批評韓國瑜聲明中把《香港基本法》視為理所當然，忽略近年來中共不斷限縮香港自由民主、人權的脈絡。陳雨凡接著說，香港特首林鄭月娥目前仍然打算主導強行通過送中條例，何來聲明中的「我們期待香港政府會針對香港民眾與外界的疑慮，做出讓香港民眾放心的決定。」，並指林鄭月娥跟韓國瑜一樣，「即使遭到強烈抗議，也完全不會予以調整回應」。

陳雨凡批評道，「作為可能的總統候選人，對國際情勢的理解只有這種程度，實在令人擔憂。」、「請韓市長的同僚們、貴黨同志，清楚認知「拒絕一國兩制是台灣最大共識」的事實，面對中國也要大聲喊出來。」，砲火十分猛烈。內文雖然嚴肅，但搞笑的圖也引起網友幽默回應，「這圖有聲音」、「為什麼，我~~的心~~來，大家一起唱~~~」。

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