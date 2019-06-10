陳致中批韓國瑜比郭台銘大大不如

2019-06-10 12:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕香港「反送中遊行」震撼全球，高雄市長韓國瑜昨受訪時竟然表示「不清楚、不知道」，民進黨高雄市議員陳致中批評說，雖然郭台銘、韓國瑜都是中國代理人，但郭台銘都勸韓國瑜不要進中聯辦，韓比郭大大不如！

陳致中說，從雨傘革命到反送中遊行，港人的吶喊充滿無奈，因為香港已經是中國的一部分，中聯辦完全可以把他們當成一團空氣。

陳致中強調，但台灣不一樣，我們的手中還有選票，要當家作主還是被北京管，我們仍有決定權，要一邊一國抑或一國兩制，繫於總統的路線，民進黨的主張很清楚，不屈服中國，台灣是一個主權獨立的國家。

陳致中批說，相比踏進中聯辦、接受一國兩制的韓國瑜，「還在迷信韓式發大財、台灣安全、人民有錢的鄉親父老，現在趕快醒過來還是來得及的。」

他指出，韓國瑜不僅無法讓大家發財，還會讓台灣變香港、變澳門、變圖博、變新疆，讓台灣人淪為維吾爾族悲慘無下限的地獄之境。

陳致中表示，連郭台銘都勸韓國瑜不要進中聯辦，連郭董都敢批評香港實施一國兩制失敗，韓國瑜還顧左右而言他，「不清楚、不知道」香港反送中，雖然郭、韓皆中國代理人，但韓比郭大大不如！

陳致中呼籲台灣人，趁還能投票，千萬要投對黨、投對人，投錯了可不是傷心流淚、懊悔受騙而已，「而是親手把我們的國家，送到北京牌絞肉機絞成碎片，永遠無法再回來了。」

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