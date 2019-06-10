冷眼集》首富的戰爭?

2019-06-10

記者鄒景雯／特稿

為了爭取國民黨內的總統提名，郭台銘最近提出「備案機制」的倡議，在激烈的黨內競爭中捲起千堆雪。這項假設性問題，非常耐人尋味，矛頭當然對準的是韓國瑜及韓國瑜身旁的支持後盾。

所謂的「備案機制」，就是初選出線的候選人若因故不能繼續參與競選，則由制度選出備份人選接替選舉。郭董在國民黨初選前一個月拋出這個敏感的題目，肯定是經過精算的結果，儘管「台風」呈上升曲線，「韓流」是下行趨勢，但是一來是七月五日民調前能否黃金交叉，非能全然操之在己，二來是韓國瑜已經採取了鞏固聲量的行動，他的週末行動已經連續排到了初選日，擺明就是堅壁清野。郭董能成「首富」，當然不是省油的燈，他已經早任何人一步，在為萬一韓國瑜在下月「暫時」拔得頭籌，預為鋪陳「第二條路」的可能。換言之，即是王金平所言：初選過後還有延長賽的暗示。

韓國瑜能不能打到中選會登記時，或是明年一月十一日？這個疑問句一直在國民黨內流竄，從來沒有消失過。說明即使一馬當先，韓後面的樹敵不少，認為他的底氣虛，隨時都有可能出現拐馬腿。過去是在耳語間散佈，郭董以建立制度之名，將之公然檯面化，頗有再不濟，還有榜眼（第二名）在此，輪不到其他人在暗地裡算計的用意明顯，出手霸氣十足。

針對頭號假想敵，不僅於此，郭台銘前一腳先踢向了韓國瑜背後的金主兼靠山，也算是位「首富」，罕見地公開砲轟，彷彿是首富對首富的戰爭。六月五日在臉書上那篇形同「反共剿匪」的明志文，其實非常有趣，他把指涉的對象稱為「立場極紅的特定媒體」，以此反證自己實藍不紅，才會遭受攻擊；同時以自己「不會被中國大陸操控，也不會當他們的代理人」，隱喻與對方完全「不同掛」，讓人看得不禁嘴角上揚。

如此劃清界線，說明：在台灣，首富槓上首富不是問題，首富頸項之後還有沒有牽著線頭的更大紅色首富？才是台灣人害怕的本質所在。這點，被郭董責罵的人，反正是豁出去了，不但堂而皇之帶隊上京，君不見這次韓某的初選「大進場」，已經是毫不忌諱地在各地召喚紅衣大軍前來撐場了嗎？郭董若真有意擺脫被中國挾持，或者與其他中國台商搶當「指定總代理」的疑慮，光是財產信託，誰都知道是沒意義的，趁著美中大戰之際，對於在對岸的投資經營，必須要有更專業的安全處置，才有可能在台灣社會昭公信。

畢竟台灣總統的使命特殊，不論時代，皆為世界顯例，不信，到老蔣與小蔣總統棺前博杯（擲筊）一下，問問國民黨先帝在天之靈，他們的指示肯定是不作二想。

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