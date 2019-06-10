韓國瑜提貫穿中央山脈 張善政挺：不是學理工也知工程技術會進步

2019-06-10 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜週六（8日）於花蓮造勢提出新交通政見宣稱，若當選總統，欲將國道6號貫穿中央山脈，不過該方案已被交通部官員視為不可行，不過，今早擬參選總統的前行政院長張善政發文認為工程技術會進步，「請不要因為不喜歡韓國瑜，就否定國六東延；也不要因為是韓粉，就閉著眼睛支持國六東延」。

日前韓國瑜在花蓮造勢時，宣稱要開路貫穿中央山脈，讓南投直接連接到花蓮，被不少人認為韓國瑜又在畫大餅，總統蔡英文對此，早前已回應，在馬政府時代2012年就評估此案，結果為不可行；不過今早張善政臉書貼文認為，國道六號是否可以延伸到花蓮，是工程專業問題，請不要因為不喜歡韓國瑜，就否定國六東延；也不要因為是韓粉，就閉著眼睛支持國六東延。

張善政發文指稱，「拜託，即使不是學理工，也應該知道工程技術會隨時代進步，好嗎？」他更舉例，2016年，歐洲一座長度五十多公里，最深處在地底兩千多公尺的聖哥達基線隧道鐵路通車了，難度比中央山脈，有過之而無不及。

張善政說明，若去網路上搜尋「阿爾卑斯山隧道」，會發現斥巨資興建隧道的原因之一，是為了環保，因為，與其讓大量車輛盤山而上走傳統公路，破壞生態與造成空氣污染，還不如把路做在地底的隧道，讓山上環境維持清新。

他強調，政府應找具有實務經驗的國外專家重啟可行性評估，他還質疑，還是政府只想趁機打壓韓國瑜呢？以他一個學土木出身的人，我拒絕看到工程技術問題被拿來做政治訴求！

張善政說，眼光要放遠一點，「二十年後，下一代要的是全島一日生活圈，過節要方便回家，東部鄉親有重症急病要能到都會區好醫院就醫。這樣要求很過份嗎？」他更表示，他身為幾乎每週都會往返台北花蓮的通勤者，一定會完成給東部鄉親一條平安回家的路。

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