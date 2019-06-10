今天投韓明天投降 賴清德拜票從韓國瑜「娘家」出發

2019-06-10 10:22

〔記者廖淑玲／雲林報導〕拚民進黨總統黨內初選，前行政院長賴清德今天到雲林拉票，分別到北港朝天宮、北港武德宮參拜，眾多支持者在武德宮集結大喊加油，賴清德以「今天投韓，明天投降」，呼籲支持者力挺拉高民調。

今天是民進黨總統黨內初選民調第一天，賴清德「壯大台灣車隊遊行」選擇在雲林出發，由於韓國瑜是雲林女婿，被外界解讀是「直搗黃龍」，成大醫學系校友會及眾多支持者也在武德宮前高舉「清流勝韓流」的看板為賴清德加油。

賴清德更以昨天香港人不滿港府修訂逃犯條例的「反送中」百萬人大遊行，譴責中共箝制香港言論自由，呼籲台灣人要勇敢站出來聲援，並左右開弓點名批判韓國瑜、柯文哲都不敢對中國說「NO」，只有他才能守護台灣、團結台灣、壯大台灣，堅決反對一個中國原則及一國兩制，認清中國要併吞台灣的事實，懇請大家支持用清流戰勝韓流。

賴清德今天由行政院顧問邱肇宏、前立委尹伶瑛、前省議員蘇治洋等人陪同到北港造勢，並以車隊遊街，北港武德宮主委林安樂贈送賴清德武財神的法器「九節鞭」預祝節節高昇。

至於會不會擔心黨內初選被「作票」？賴清德大聲疾呼支持者堅定支持，只要拉高賴清德的民調支持度就不怕。

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