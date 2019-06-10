國民黨總統初選名單公布 韓郭朱周張5人競逐

2019-06-10 10:31

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨副主席兼秘書長曾永權今正式公布國民黨第15任總統副總統初選名單，在前立法院長王金平退出初選後，僅剩下高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等5人。

國民黨中央提名協調5人小組依序與6位擬參選人會面後，王金平宣布不參加初選，其餘5人上週末前皆已繳交選務費用500萬元，「韓郭朱周張」5人參選的態勢已成。

5人小組今早今正式公布參加總統初選名單，曾永權表示，提名協調小組已分別拜訪有意參選或被動推薦黨員，經表示意願，都合乎程序，依照作業時程規定，明天將在中央黨部召開參選同志座談會，座談會邀本人出席，若無法出席，則委託1人出席代表。

曾永權也說明國政願景發表會主題：第一場將於6月25日晚上8時至10時在高雄舉行，主題是經濟、財政、環境、能源﹔第二場為6月29日下午3時至5時在台中，主題是青年、社會、文化、教育﹔第三場為7月3日晚上8時至10時在台北，主題是憲政、外交、兩岸、國安。在說明會結束後，7月5日到7月15日辦理民調，民調結束後隔天正式公布民調結果，在7月17日提報中常會，7月28日提報全代會通過總統提名人選。

曾永權強調，黨中央一貫立場就是透過黨內公平公正初選機制，推出最強最有勝選希望的候選人，他也要再度呼籲，黨內支持者要秉持良性競爭，口不出惡言的原則，唯有全黨團結一致，才能贏得勝選，撥亂反正。

對於郭台銘所提出的「備案機制」，曾永權表示，參選同志個人建議案，黨中央都表示尊重，但提名特別辦法和作業要點，沒有所謂備位的條文。

關於王金平不參加初選的後續溝通，曾永權指出，5人小組得知王不參加初選後，是有嚇一跳，啞口無言，但聽到王後續的表述後，感到非常敬佩跟感動，未來在適當時間，會再與王會面，維持密切聯繫，只有團結才能勝選，才不讓民眾失望。

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