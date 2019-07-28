韓國瑜稱2020攸關國家存亡 卓榮泰聽不下去反嗆

2019-07-28 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨全代會今天（28日）正式提名高雄市長韓國瑜為2020總統大選候選人，韓國瑜在會中致詞聲稱此次選戰將攸關中華民國存亡、下一代的生死、國民黨一定要贏。對此，民進黨主席卓榮泰聽不下去，在臉書上嗆韓：「當你走入中聯辦時，心裡可曾想到中華民國？」

卓榮泰表示，今天聽到韓國瑜信誓旦旦說這次選戰「不是一場彬彬有禮的君子之爭」，認為這番發言等於是直接向全國人民及民進黨嗆聲，國民黨將傾全黨之力加上韓粉的激情，更變本加厲利用過去網軍、造謠、金錢綁樁、派系分贓等一貫的手法，展開一場不正常的選舉生死大戰，只為求一勝。

卓榮泰更批，韓國瑜口中竟然說出這是「保衛中華民國」的戰役，「攸關中華民國存亡」，實在可笑，「想想今年三月，韓市長你走入中聯辦時，不要說當場有沒有提及中華民國，相信你心裡連想都不敢想，或許連自己是高雄市長都忘得一乾二淨吧？」

針對韓國瑜掛在嘴邊的口號「台灣安全，人民有錢」，卓榮泰質疑，「『台灣安全』，但沒有主權何來安全？『人民有錢』，但失去自主為誰賺錢？」痛批這只是韓另一句迷幻式的美麗口號而已。

卓榮泰最後強調，無論國民黨或韓國瑜要怎樣耍手段，民進黨都不會隨之起舞，「我們仍然會努力維護選舉的格調，讓人民有正常的選擇，選出正常的總統，繼續捍衛中華民國台灣的正常！」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法