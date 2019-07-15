韓國瑜勝出》卓榮泰：民進黨抱必勝決定 讓蔡英文總統連任！

2019-07-15 12:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨內總統初選民調出爐，韓國瑜以民調總平均數44.8%對27.73%，大勝第二名的郭台銘，民進黨主席卓榮泰今日受訪表示，這是一場「勢不均力不敵」的民調，大家事先都對民調結果了然於心，任何一個人出線都是極大挑戰，一定會努力讓蔡英文總統能夠連任，民進黨抱著必勝決心。

卓榮泰指出，誠心祝福國民黨在選出總統候選人後，內部還是要有整合，因為台灣社會已經進入下一階段大選，每個政黨內部都應該朝向成熟安定，才能讓台灣人民看到希望，民進黨選出最強候選人，也希望國民黨選出最理想候選人，「只有民進黨最強、國民黨最強，選出來的候選人的才會是台灣最強，只有台灣最強才能夠保護台灣」。

「一定會努力讓蔡英文總統能夠連任！」卓榮泰提及，國民黨任何一個候選人出線對民進黨來說，都是一個極大挑戰，因為國民黨是百年政黨，各方面有著綿密組織，過去在選戰經驗上顯示最強大，也希望它是可敬的對手，民進黨以後怎麼備戰，就看國民黨怎麼整合和收拾善後，整合成不成功與民進黨如何備戰有關係。

卓榮泰強調，未來在選舉過程，將集合過去所有選戰經驗，加上新世代加入的新戰力，以及社會對話的大團結，希望形成一個保衛台灣的最大公約數，形成一個大聯盟，以此向人民訴求，任何違反這一個前提和立場的人，都不要讓他成為未來台灣的威脅，任何候選人都不能成為台灣的威脅！」

針對韓國瑜將代表國民黨參選總統，民進黨要如何迎戰？民進黨副秘書長林飛帆指出，對於高雄市長韓國瑜的出線，韓最近不是講了唐僧的故事，形容唐僧有一個了不起的九世元陽，自己只有一個心得，如果韓有辦法做到九世元陽，那選戰就會很難打囉。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法