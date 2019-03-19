韓國瑜「落跑」選總統？卓榮泰：可能性已超過一半

2019-03-19 20:51

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對2020總統大選，民進黨主席卓榮泰今天接受媒體專訪時表示，對高雄市長韓國瑜來說，應該做完第一任期，做其他的考量「對他未來不是長遠之計」，但說不定當事人不這麼想。他並表示，他認為韓國瑜參選選總統的可能性「超過一半以上」。

對於主持人問及韓國瑜是否會選總統，卓榮泰回應，他觀察一個政治人物、尤其是行政首長，第一任期很重要，會讓選民檢視他是否有能力實現想法和理想，如果沒有經過一個任期，未來發展會不夠扎實，以此觀察韓國瑜，應該做完一個任期，若任期中做其他考量，對韓國瑜的未來不是長遠之計，但說不定當事人不這麼想。

卓榮泰說，韓國瑜在高雄還有很多政見沒實現，反觀台北市長柯文哲，至少把第一任期做完，而柯文哲的連任雖然遭遇一點挫折，但至少大家可在4年內觀察、好不好各有定論。

主持人問，那判斷韓國瑜是否選總統？卓榮泰說，針對韓國瑜經過這幾天的狀況，「可能性增高」，現在國民黨內幾個太陽應該很憂心，準備了那麼久，一個年輕輩突然冒出來，會不會有一些矛盾出現？至於可能性多大，卓榮泰則表示，「已經超過一半（可能性）以上了」，其中民調會是關鍵。

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