韓致詞射穿雲箭做什麼？ 林濁水：當然要征服宇宙了

2019-07-28 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨全代會今（28）日正式提名高雄市長韓國瑜參加2020年總統大選，韓國瑜致詞時向數百萬海外僑胞發出一支呼群保義的穿雲箭；民進黨新潮流系大老林濁水對此表示，「射穿雲箭做什麼，當然要征服宇宙了」。

韓國瑜今在全代會致詞時表示，「我韓國瑜向數百萬海外僑胞發出一支呼群保義的穿雲箭」，要請眾人一人一封信，捍衛中華民國，請每一位僑胞寫信、發email、用所有可能的管道給你們的國會議員、你們城市的市長、市議員和你們僑居地的總統，讓他們知道國民黨執政，兩岸就會有中華民國與北京政權和平共存。

林濁水對此在臉書發文嘲諷，韓國瑜繼當塞子、爬樹、太平島股票上市等等的驚奇之後，「他現在又有新招了，要和大家一起射穿雲箭了」，林質疑，「誰見過穿雲箭？別草包了，不懂去翻翻武俠小說？那麼，射穿雲箭做什麼，當然要征服宇宙了」。

林濁水的結論是，「草包當總統？儘管該擔心，但卻也得稱贊他不斷提供令人驚嘆的娛樂？」；網友們贊同林的看法，相繼留言指出「一個被政治圈耽誤的娛樂界諧星」、「他媽的跳樑小丑，站沒站樣，坐沒坐相，穿了龍袍都不像皇帝」、「穿雲箭很貴的，沒有十幾張保單的庶民買不起」。

林濁水臉書全文

韓國瑜致詞影片

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