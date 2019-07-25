「對韓國瑜再沒有信心了」 黃捷：都沒盡到市長責任

2019-07-25 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（24）日爬樹視察樹洞，並指示要填補樹洞以預防登革熱；時代力量議員黃捷認為，「對高雄市民來說，也對他沒有再有信心了，他其實再這樣做，大家也不會想要再給他機會了」。

黃捷在《年代電視台》政論節目「年代向前看」指出，相信韓國瑜最近開始擔心民調了，「所以要不斷的想奇招」，從過去花40萬元坐直升機說要看空污，「也看不出什麼端倪嘛，就說天空灰灰的」，上週高雄淹水，「他把手撈起來，這樣聞了積水，也沒有辦法再具體說出，那請問聞完積水是什麼意思？」

黃捷認為，韓國瑜的舉動「大家都會覺得這是一個話題，但是跟實質上要做的事情其實有一段落差」，想防治登革熱，第一次看到有市長爬樹去看樹洞，「我相信對孩子也不是很好的示範」，此類牽扯到專業的事情，「要回歸環保局、回歸衛生局，他們都有專業的判斷」。

黃捷砲轟，韓國瑜「其實很明顯就是一個作秀，所以對我們來說，對高雄市民來說，也對他沒有再有信心了，他其實再這樣做，大家也不會想要再給他機會了」，韓國瑜一直說中央卡韓，「但是說實在的，他其實都沒有盡到他自己做為高雄市長一個決策者的責任，那怎麼好意思用這種作秀的方式，讓大家覺得他認真在做事情？」

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