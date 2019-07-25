最新民調曝光！小英連任支持度出爐 韓國瑜39.6％落敗

2019-07-25 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕綠黨23日深夜發布最新民意調查報告，「如果明天就是總統選舉」，蔡英文總統以43.7％支持度擊敗韓國瑜的39.6％；高雄市長韓國瑜處理高雄淹水的事件，過半高雄人不滿意。

綠黨與《三立新聞網》節目「94要客訴」合作，針對全國年滿20歲以上民眾進行調查，有效樣本總數共1079份，當中市話樣本為544件、手機樣本有535見，經過年齡、戶籍與性別加權，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.9個百分點。

民調顯示，「如果明天就是總統選舉」，蔡總統支持度為43.7％，高於韓國瑜的39.6％；若加入台北市長柯文哲形成「三腳督」，小英與韓支持度各占30％，柯文哲則有24.6％；倘若柯文哲與郭台銘形成聯盟，小英與韓支持度各占29.5％，郭柯聯盟獲得27.3％支持度。

不滿意韓處理淹水 民眾要他辭職參選

韓國瑜處理高雄淹水方面，42.6％民眾滿意韓國瑜處理高雄淹水，45.4％民眾感到不滿意，整體受訪者中，有19.9％非常滿意，22.7％有點滿意，20.8％不太滿意，24.6％非常不滿；另有12％民眾無明確意見。

對於宣布參選總統的韓國瑜該不該辭去高雄市長職務，有53.1％民眾認為應該辭職，38.％民眾覺得不應辭職，全體受訪者中，41％民眾表示非常應該，12.1％民眾表達有點應該，22.1％民眾認為不太應該，16.4％民眾則覺得非常不應該；另有8％民眾無明確意見。

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