韓國瑜爬樹 基進黨轟該補的不是樹洞

2019-07-24 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（24）日上午為防治登革熱，爬到樹上檢查樹洞有無積水，發現沒水卻說要將洞填平；基進黨發言人陳柏惟對此砲轟：「該補起來的不是樹洞是......」；網友嘆：「高雄王換人當」。

基進黨發言人陳柏惟今在臉書轉貼基進黨臉書推文，內容提到韓國瑜為視察登革熱防治作業，上午前往前鎮區、鳳山區，陳認為這樣的敘述內容有誤，正確的是：「高雄市長韓國瑜今早前往前鎮區與鳳山區表演爬樹」，面對記者提問：「樹上有沒有積水？」，韓回答：「沒有積水，有洞！ 洞要補起來！」

陳柏惟指出，現場環保局人員認為，若數木高處有數洞，會修剪枝葉讓樹洞能夠曝曬在陽光下，低處的樹洞才會用補的；陳批評，「韓市長淹水勘災用聞的，登革熱視察用爬的，郭台銘你輸的不冤枉」，也或許樹洞「是補起來應該是塞起來，國瑜兌現政見視察不忘塞子，該補起來的不是樹洞是......。」

網友們相當讚賞陳柏惟的看法，相繼留言指出「又一起壽山的猴子偷居民的衣服案件嗎？」、「我到底還要忍受這種市長多久啊！」、「像柏惟講的，我覺得很疲勞」、「現在這個人有可能做你們的總統，台灣人貪錢貪到快把台灣滅了」、「其實他不用演就很像了，何必多此一舉」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法