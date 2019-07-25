韓國瑜稱對副手「最大授權」 苦苓打臉：不要又被騙

2019-07-25 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜先前對媒體透露，心中副總統人選必須有財經專業、國際事務2大條件，並且還要了解科技產業，彌補總統的不足，更稱「當我的副手肯定是有史以來被授權最大的」；作家苦苓對此呼籲，「不要又被騙了」。

韓國瑜17日接受《鏡週刊》專訪時表達自己的看法，他認為總統必須坐鎮台澎金馬，行政院長則是第一線的掌櫃，副總統要代表國家向外延伸，幫助傳達國家形象、國家宣傳、友善傳遞、邦誼鞏固，並且在經濟上爭取更多的資源回來；韓國瑜昨（24）日更稱，「當我的副手肯定是有史以來被授權最大的」。

作家苦苓今（25）日在臉書指出，「不要又被騙了」，苦苓解釋，總統沒有辦法將自己的職務授予副總統去做，副總統唯一的職權，就是「等總統死」，接著成為代理總統，對於網友好奇發問：「好奇，你在說誰騙誰？」，苦苓回答：「韓騙郭，順便騙支持者」。

網友們相當認同苦苓的看法，紛紛留言指出，「如果遇到愛爬樹的總統，那副總統就可以隨時stand by了」、「太實在了」、「副總統早上起床，唯一要做，要說的是『總統死了嗎？』」、「其實陳建仁副總統做得不錯啊」、「這樣發言是自認身體不行吧」、「總統撞到頭變智障也可以代理」。

苦苓臉書全文

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