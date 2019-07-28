國民黨提名韓國瑜參選總統 訴諸中華民國生死戰

2019-07-28 11:13

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨全代會今正式提名高雄市長韓國瑜參選總統，韓國瑜在致詞時訴求總統大選是中華民國生死之戰，提出「一支穿雲箭、青天白日重新現」，還要僑胞寫信給當地政治精英，告訴他們台灣經濟不好，台灣的現況，讓青天白日國旗在海內外重新飄揚。

在正式被提名為國民黨總統參選人後，韓國瑜在全代會上進行約20分鐘演講，他首先感謝台灣人民、全黨同志、高雄市民和海內外不分黨派支持他的好朋友，並感謝黨主席吳敦義及跟他參加初選的鴻海創辦人郭台銘、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，還有前立法院長王金平，初選是有風度的君子之爭，但大選是保衛中華民國的生死大戰。

韓國瑜說，外人以為他充滿歡喜，但他是帶無比沉重的心情，未來全體人民要做出最神聖莊嚴的選擇，要捍衛中華民國還是毀掉中華民國﹔要遵行憲法還是破壞憲法﹔要選擇奮發向前還是原地踏步﹔要選擇兩岸和平還是台海危機，他要向全國人民呼籲，明年總統大選，選擇的不是顏色而是方向。

韓國瑜批評，過去3年多，民進黨菁英吃香喝辣，忘了世上苦人多，在民進黨執政下，台灣經濟倒退30年，前途未來越來越黯淡，過去民進黨選舉打出「清廉、勤政、愛鄉土」7個字，蔡英文政府變成「貪汙、腐敗、愛權力」，長期支持民進黨的好朋友「能不傷心嗎？」

韓國瑜表示，太多基層民眾在吶喊，過去幾年受不了，人民太苦，社會如此對立，人民不快樂，要忍受民進黨繼續執政嗎？台灣需要重整旗鼓，需要重新開始，台灣需要改變，一刻都不能再等。

韓國瑜也向黨內同志喊話，韓指出，黨內先進可能認為韓國瑜不是理想的候選人，不是天縱英明的領導者，但民主政治不是選出一個領導者，而是讓人民充滿希望與歡樂，與人民一起肩併肩解決所有問題，明年總統大選，不要問國家為你做什麼，要問你為國家投出什麼樣的政治人物，民主政治就是自做自受的政治，萬事皆因果，選出什麼總統會決定中華民國命運。

韓國瑜也強調，這場神聖的總統大選不是為了他個人，不是為了國民黨，而是為了中華民國和我們的下一代，他要拜託海內外僑胞，「一支穿雲箭、青天白日重新現」，青天白日國旗一定要在海內外重新飄揚，保衛中華民國人人有責，僑胞一人一封信、一通電話告訴僑居地所有政治菁英領袖，告訴他們台灣經濟倒退、人民痛苦、海峽兩岸陷入戰爭危機，告訴他們台灣的現況。

韓國瑜最後強調，在明年的總統、立委大選，要把無能又無德的蔡英文政府拉下來，並帶領全體黨代表高呼「天佑中華民國」、「天佑台灣人民」。

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