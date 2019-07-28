國民黨全代會》吳敦義：不是藍綠惡鬥 都是綠惡鬥藍

2019-07-28 11:52

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今舉行第二十屆第三次全國代表大會，國民黨主席吳敦義在開幕致詞時強調「革新團結，重返執政」，拚經濟還是要國民黨來，更指出，有人說是藍綠惡鬥，但其實都是綠惡鬥藍，國民黨執政就不會這樣。

吳敦義致詞表示，今天對國民黨與中華民國來說，都是一個十分重要的日子。自他就任黨主席以來，「革新團結，重返執政」就是我念茲在茲的目標。去年九合一選舉，在全台22縣市中贏得了15席縣市長以及19席縣市議會議長，全體國人對民進黨投下「不信任票」，但「革命尚未成功，同志仍須努力」。

吳敦義也批評，民進黨不顧輿論反對，執意將內閣塑造為「敗選者聯盟」，更染指獨立機關或公營事業，從北農總經理人選、「東廠」張天欽、到中選會主委李進勇，都成為民進黨的酬庸手段。真正為國家付出的軍公教警消等族群，卻沒得到蔡總統合理正面的肯定，反而以轉型正義為藉口，採取不恰當的所謂年改，抹煞這些國家公僕的貢獻與尊嚴，不能再放任蔡英文政府為所欲為。

吳敦義說，國民黨執政時期，經濟成長率平均有2.83%，民進黨執政這3年經濟成長率平均只有2.4%，今年能否保2都有問題。蔡英文政府卻經常端出美化的經濟數據想矇騙大眾，但是人民的實際感受才是最真實的數據。民進黨執政，台灣經濟並沒有變好，要拚經濟，還是要讓國民黨來。

吳敦義也表示，蔡英文政府就只能對中國大陸展現口頭上的強硬態度，實際上對兩岸關係根本「沒半步」，國民黨在處理兩岸關係上確保尊嚴與平衡，而且可以直接與大陸溝通對話，為台灣百姓謀福祉，這才真正是負責任的執政黨該做的事。

吳敦義也重申建立「廉能而有效率的政府與議會」、「繁榮均富的經濟」、「公義和諧的社會」、「和平穩定發展的兩岸關係」等4項政策目標。

吳敦義指出，有人說人民厭倦了「藍綠惡鬥」，其實只有綠營以違憲違法的「促轉條例」及所謂「黨產條例」橫柴入灶，要打壓藍、批鬥藍。不是「藍綠惡鬥」，只有「綠惡鬥藍」，國民黨執政就絕對不會這樣。

吳敦義最後向黨內喊話，強調國民黨目前處於關鍵時刻，民進黨政府以轉型正義為名，用盡各種手段無非想要弱化或甚至毀滅國民黨，國民黨必須爭取明年1月11日總統選舉的勝利，同時也必須在立法院席次過半，目標達到60席，打出漂亮的全壘打，把民進黨背離民意和國家利益的法律與政策撥亂反正，也要「一心一德，貫徹始終」，堅定團結支持國民黨提名參選總統人。

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