最怕台灣人「鄉愿」投韓國瑜！王丹點出關鍵被推爆

2019-07-28 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（28）日在國民黨全代會被提名參加2020年總統大選，競選口號「台灣安全，人民有錢」又引發話題；中國民運人士王丹在臉書指出，自己最擔心台灣人會有鄉愿的想法，以為「讓他做做看，這不就是民主嗎？」，但當年納粹就是這樣把具有這種心態的猶太人送進毒氣室的；王丹言論被網友推爆。

韓國瑜在全代會致詞時提到，「2020，請讓我們在歡聲雷動的國旗海裡千軍萬馬團結在一起，不是為了我韓國瑜，不是僅僅只為了贏一場選戰，也不是只為了我們國民黨，而是為了中華民國，為了創造一個『台灣安全、人民有錢』的新台灣奇蹟，為了我們下一代長長久久的未來」。

王丹對此表示，「台灣安全，人民有錢」這句話好像很好聽，但選民可以問韓國瑜兩個很簡單的問題，第1個問題是：「你當初說要讓高雄『發大財』，請問高雄市民誰『發大財』了嗎？」；第2個問題是：「你當初說要專心市政，結果才半年你就要去選總統了，誠信何在？」

王丹另外提出2個問題詢問台灣民眾，「1。如果有一個候選人，已經有政策畫大餅，許諾無誠信的前科，這樣的候選人，你投得下去嗎？」、「2。就算你們覺得小英執政能力不強，但，因此就投給韓國瑜？！有證據說他執政能力更強嗎？」

王丹補充，「我其實最擔心的，就是台灣人的鄉愿。有些人會覺得：事情沒有這麼糟吧？就讓他做做看，這不就是民主嗎？我以一個歷史老師的身分跟你說：當初，納粹就是在這樣的鄉愿心態下，把有這些心態的人送進毒氣室的」。

王丹臉書全文

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