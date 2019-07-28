國民黨守護中華民國？ 辣台妹蔡英文霸氣回擊‧‧‧

2019-07-28 19:25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕總統蔡英文今天到彰化市福成宮、芬園鄉米粉工廠參訪，致詞時全力回擊國民黨全代會上喊出守護中華民國的說法；蔡英文強調，守護中華民國，就是守護民主與自由，但當香港人在爭取民主自由，支援香港人的只有蔡英文，從來沒有聽到國民黨跟候選人有任何支援的聲音，所以國民黨只是「說說而已」！

蔡英文強調，執政者最重要的就是要國家主權要顧好，過去幾年來，中國對於台灣採取文攻武嚇，她的態度就是不退讓，也不挑釁，維持兩岸的和平穩定，對主權很堅定，牢牢守住台彎的主權。

蔡英文話鋒一轉，提到國民黨說要守護中華民國，守得中華民國在台灣，但如果要守護的話，就是要守得住台灣的主權，也就是守護台灣的民主與自由；但她要反問國民黨，為何香港人在爭取民主自由，卻從來沒有聽到國民黨與候選人有任何支援香港的聲音，這代表國民黨只是「說說而已」。

蔡英文強調，她才是真正守護台灣主權的人，也支援香港人來捍衛民主自由，「我們說到做到」，2020年台灣人能不能守得住民主，守住民主最前線，亞洲國家都在看台灣在強大的壓力下，可不可以守住我們的民主與主權，讓台灣人展現堅定與決心，有志氣做給全世界的人看！

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