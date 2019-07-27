國安私菸案》一定查辦到底！蔡總統發文列3點強調除弊決心

2019-07-27 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕國安局特勤人員涉嫌利用總統專機出訪通關禮遇夾帶大量免稅菸入境，總統府今日公布的第二波懲處，也明確指出本案為「違法私菸案」。對此，總統蔡英文晚間於臉書發文，強調案件一定查辦到底、針對弊端表達歉意以及會持續進行檢討懲處。

「今天是週末假日，不過我依然要抱著嚴肅的心情，跟大家鄭重報告幾件事。」蔡總統表示，昨天政府用「超買」來形容這次特勤人員涉嫌違法私菸的案件，主要是為了尊重司法偵辦。她了解，這個措詞引起社會質疑政府的決心，她要鄭重告訴所有國人朋友，這次的案件，政府一定會查辦到底，我們有堅定的決心。

蔡總統說，對於這次案件背後的弊端，在政府系統裡長期沒有被發現，身為國家的領導人，她也必須要表達歉意。這些長期的弊端，不論發生在哪一個政黨執政的時代、或經歷了多少政府，「今天既然是我們執政，就會一肩扛起責任。查辦到底，釐清責任，讓弊端未來不再發生」。

蔡總統強調，她不會去干預、或定調案件的偵查方向和法律適用。針對高階幹部在監督管理上的缺失，今稍早也公布了懲處的名單和結果。另外，她也要求新任的國安局長，一週內儘速提出檢討報告。

最後，蔡總統提到，她告訴國安特勤人員，他們身負國家重任，必須有高度的責任感和榮譽感。這次事件，他們必須痛定思痛，深刻反省，記取教訓，有錯就改，「讓社會感受到國安特勤人員盡最大能力保護國家的決心，用最好的表現重新贏得社會的信賴」。

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