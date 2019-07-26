東廠揭發人投入高市立委 恐衝擊趙天麟選情

2019-07-26 13:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕去年促轉會東廠事件揭發人吳佩蓉，今天在臉書宣布以無黨籍投入高雄市第六選區立委選舉，恐衝擊民進黨現任立委趙天麟的選情。

對於吳佩蓉投入選戰，是否會衝擊選情？趙天麟表示，他沒什麼特別意見，每個人參選是他的權利，「就繼續跟自己賽跑，繼續加油就好了」。

記者又問他：「吳佩蓉參選，對你還是對國民黨陳美雅的衝擊比較大？」趙天麟回說「沒什麼評論，最主要還是自己要加油」。

清大歷史所畢業的吳佩蓉，過去曾任職葉菊蘭時期的高雄市政府及陸委會，在第8屆國會也待過林佳龍、陳其邁及鄭麗君在立委時期的國會辦公室，擔任法案研究助理。

去年9月，流出促轉會副主委張天欽談話錄音的「深喉嚨」，任職促轉會副研究員的吳佩蓉在促轉會群組，坦承自己就是錄音及爆料者。

東廠事件爆發以來，吳佩蓉消失很長一段時間。今天她突然在臉書，細數這段時間的的心路歷程，表示這段時間多數都宅在家或去書店看書。

吳佩蓉強調，該是時候做出改變了！過去她總以為，隱身幕後貢獻所學與提供意見，便能改善現況，讓社會前進一小步。後來察覺，政治人物所在乎的事、所作所為，不一定符合人民的期待。甚至特定個人、團體或政黨的利益凌駕於多數民眾利益之上。

吳佩蓉說，比港人幸運的是，我們能用選票來改變現狀，或阻止錯誤政策的延續。我們更該關注的是弱勢孩童以罐頭食品裹腹，而不是造勢會場賣出幾隻烤乳豬。在空汙的威脅下，如何讓孩子安心到戶外活動、展現歡顏，是我們的責任等。

吳佩蓉說，她將投入2020年高雄市第6選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、 新興區、苓雅區）立委的選舉。這裡是她出生與成長的地方，也是這座城市高躍雄飛的起家厝所在。

吳佩蓉將對上民進黨現任立委趙天麟，與國民黨的現任市議員陳美雅。外界認為，原本趙天麟選情已經艱困，現在竟然還殺出第三勢力，恐衝擊趙天麟的選情。

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