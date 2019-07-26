與第三勢力合作原則 羅文嘉：對連任、現任他黨立委保持尊重

2019-07-26 12:00

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對明年立委選舉與時代力量等第三勢力政黨合作原則，民進黨秘書長羅文嘉今受訪表示，民進黨策略小組已有共識，在2016年立委選舉選區，若他黨已經有連任或現任立委，民進黨會保持尊重，這是一種誠意。他也說，時力立委黃國昌是現任立委，當然是在這個原則之下。

針對黃國昌近日揭露國安局官員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品案，是否影響兩黨合作？羅文嘉表示，他想是不會，這是立委個人問政權力，不會影響政黨間的合作，就事論事，也不會影響大家最大的共同目標，他不認為會因提出這個議題而有任何影響。

媒體追問羅文嘉，在扁執政時期是否曾耳聞類似案件？私菸案是否對民進黨造成衝擊？羅文嘉說，他所知道和他能說的別人都講過了，他並沒有超過這個範圍。對一般民進黨支持者來說，陋習當然是陋習，但大家會更想知道真相是什麼。

針對媒體詢問，時力近來也在民進黨有現任立委選區提名立委參選人，是否影響兩黨合作？另，民進黨與他黨合作的原則為何？

羅文嘉對此回應，每個政黨都有自己設定的議程和目標，民進黨必須尊重各政黨為自己設定的目標，民進黨也有民進黨設定的目標和議程。民進黨一直保持開放的空間和橋樑，對基於大目標下選區的合作持開放態度，一直都沒有沒變。

羅文嘉表示，合作的基本原則在策略小組討論過，「如果2016年立委選舉選區，在其他政黨已經有連任、現任立委，我們基本上會保持尊重，這是一種誠意」，如果有更多可能性，就是大家好好來聊、來談。民進黨維持尊重現任其他有好政黨選區席次，現在我們有這個共識。

至於該原則是否適用還未宣布競選區域立委連任的黃國昌？羅文嘉說，黃國昌是現任的立委，當然是在這個原則之下。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法