趕28日造勢 藍營核定徵召張顯耀、陳雪生拚中市1選區、連江立委

2019-07-26 12:48

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨立委選舉中央提名審核委員會今日上午開會核定兩個立委選區徵召名單，分別為台中市第1選區徵召前陸委會副主委張顯耀，連江縣選區則提名現任立委陳雪生。

因應28日將召開第20屆第3次全國代表大會，當天要舉行總統及立委參選人聯合造勢，展現藍軍團結勝選氣勢，國民黨中常會在24日通過授權中央提名審核委員會可以先行核定全代會前已完成提名作業選區的建議輔選方式暨名單，以便張顯耀、陳雪生來得及參加28日的造勢活動，張、陳兩項徵召案將送8月7日中常會追認。

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