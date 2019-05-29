不到1％敗給黃昭順！ 張顯耀提4事證控初選舞弊

2019-05-29 16:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕國民黨左楠立委初選結果出爐，以不到1％差距落敗的前立委張顯耀，今天下午指控初選舞弊，他說，民調竟如熟悉國民黨務與地方選情人士預料「被做掉」，以「電話民調受訪遭提早掛掉」、對手黃昭順群組散布「當共諜無罪？」訊息，里長指控「民調一定作弊」，以及「民調監察樣本領先卻落敗」等證據，不承認這次初選結果，要求黨部3天內還他一個公道。

黃昭順則說，她秉持「乾淨選舉，拒絕抹黑」原則，一路走來，始終如一，無奈初選過程中遭受前所未有的醜化與詆譭，原本吞忍入肚，中傷卻愈演愈烈。她嚴肅重申，絕無張顯耀指陳之任何一項作為，她也期盼相關單位能盡快釐清張先生提出的種種疑慮。

張顯耀說，支持者反映民調電話提問過程明顯誤導之嫌，選項中沒有張顯耀，並提早掛掉支持張顯耀的電話，顯然左楠鄉親早就熱烈傳出一定會有參選人作弊的傳言可信。張顯耀激憤要求複查，國民黨應立即向2家民調公司要求保留3天民調錄音存檔，他已向台北地方法院具狀要求保留民調錄音檔案公開查驗。

他還說，在初選民調前，不少國民黨與地方人士也頻頻告誡張顯耀，選情再好，也敵不過從民調公司成績下手來得快，他多次向國民黨要求提供民調電話錄音存檔，黨部不是敷衍，就是置之不理，更令人懷疑。

張顯耀指出，在初選期間，「有參選人」以本人名義直接散播張顯耀在陸委會副主委被誣指洩密冤案當時新聞誤導民眾，他已經掌握證據向高雄地方法院對黃昭順提起惡意毀謗之訴。這也違反國民黨「提名登記公約」，絕不惡意攻訐其他參選人的律章。

他還說，根據監察員統計民調樣本，他的電話支持通數，3天都居於領先，顯示有參選人動手腳作弊之嫌，將提供百萬獎金，呼籲更多鄉親舉證。

張顯耀說，如果黨部仍無作為，到時候將作出重大決定，希望黨決策高層能體會，沒有公正公平的立委初選，就沒有公正公平的總統初選，從這次黨內初選開始，不要再讓國人看扁國民黨。

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